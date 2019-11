Elke week in elke provincie grote controle op mensensmokkel CMG

21 november 2019

05u00 0 De Krant Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) heeft de federale politie de opdracht gegeven om het aantal controles op mensensmokkel op te drijven. Zeker tot het einde van het jaar moet er elke week in iedere provincie één zo'n actie georganiseerd worden.

De beslissing is een gevolg van het drama met de koelwagen, waarbij 39 Vietnamezen het leven lieten die via Zeebrugge naar Groot-Brittannië waren gereisd. De voorbije vier weken werden al zeker 69 transmigranten onderschept in Gentbrugge, Antwerpen, Turnhout en Diksmuide. De helft van hen werd opgepakt tijdens gecoördineerde acties. "Dankzij de vlotte samenwerking tussen alle betrokken diensten hebben we heel wat bendes opgerold. De politie boekt mooie resultaten, maar de strijd tegen transmigratie en mensensmokkel blijft noodzakelijk en wordt daarom uitgebreid", zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van De Crem. "Onder meer de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent, en de snelwegparkings zijn immers nog altijd aantrekkingspolen."

Dat De Crem bevolen heeft om in elke provincie wekelijks een gecoördineerde controleactie te houden, vernemen we van een politiebron. Het kabinet wil daar niet op ingaan. De federale politie bevestigt enkel dat ze "de gevraagde opdracht zal uitvoeren".

De eindejaarsperiode is sowieso een drukke periode voor de politie, onder meer met acties tegen inbraken en alcohol achter het stuur. Toch zijn de vakbonden tevreden met de extra controles. "Die acties zijn noodzakelijk én een groot succes", zegt Carlo Medo van NSPV. "We kunnen tijdens die controles ook uitkijken voor andere criminaliteit." VSOA ziet de opdracht eveneens zitten, maar dringt aan op structurele ondersteuning voor de gerechtelijke politie. (CMG)