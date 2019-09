Exclusief voor abonnees Elke week gaan elf cafés failliet 28 september 2019

Het afgelopen jaar hebben 597 cafés in Vlaanderen de deuren gesloten. De daling is al jaren aan de gang, maar wordt nu nog versneld. Midden de jaren 90 waren er nog 18.000 cafés. Een kwarteeuw later blijft daar minder dan de helft van over: 8.984. Volgens Horeca Vlaanderen voelt de horecasector het rookverbod en het feit dat steeds meer mensen anders naar alcohol kijken. Ook sociale media zouden een rol spelen. Op café gaan past gewoon minder in ons leven dan vroeger, bevestigt socioloog Ignace Glorieux. "Toen ging je op café, en daar zaten altijd ook mensen die je kende. Of je bleef vrijdag na het werk om na te praten met collega's. Dat doen we niet meer."

