Elke week een verdachte uitgeleverd 18 september 2019

00u00 0

Vorig jaar werden op vraag van de Belgische justitie 54 verdachten uitgeleverd aan ons land. Zwitserland en Syrië waren de grootste 'leveranciers' met elk zes uitleveringen. Binnen de Europese Unie kunnen verdachten op basis van een Europees aanhoudingsmandaat zonder veel administratie onderling worden uitgewisseld. Zo werd onder meer Salah Abdeslam meermaals uitgewisseld tussen Frankrijk en België. In 2018 stond de teller nog op 64 personen die op vraag van het gerecht naar België werden overgebracht. Toen kwamen de meeste beklaagden (9) over uit Servië. Op vraag van andere landen leverde België vorig jaar 105 personen uit, in 2017 waren dat er 92. Turkije was tweemaal koploper op dat vlak: in 2017 werden 23 verdachten uitgeleverd aan dat land, het jaar erop 31. (CMG)

