Elke week dodelijk ongeval met trucks 07 augustus 2018

00u00 0

In 2017 zijn er 56 dodelijke ongevallen gebeurd waarbij een vrachtwagen inreed op een auto. Dat is een gemiddelde van één per week. "Het aantal ongevallen met vrachtwagens is de laatste jaren wel afgenomen", zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias.Tussen 2008 en 2017 daalde het aantal ongevallen van 1.637 naar 1.293, maar het aantal dodelijke ongevallen is wel gestegen. In 2008 waren het er 44, in 2017 al 56. Volgens Vias is de grootste oorzaak dat truckers afgeleid worden tijdens het rijden. "Uit een onderzoek blijkt dat bestuurders hun telefoon gebruiken tijdens het rijden. 88% gaf aan dat ze in de afgelopen 12 maanden een handsfree telefoon hebben gebruikt en 51% belt niet-handenvrij. 69% van de vrachtwagenchauffeurs gaf toe dat ze tijdens het rijden berichten lezen - 47% stuurde berichten." (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN