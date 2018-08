Elke week 3 trouwstoeten tegengehouden in Brussel 20 augustus 2018

De lokale politie heeft sinds 1 april al 53 trouwstoeten die het te bont maakten, tegengehouden op het grondgebied van de stad Brussel - of bijna drie per week. Zo'n 279 mensen en 190 voertuigen werden daarbij gecontroleerd, en in totaal werden 207 pv's uitgeschreven voor gevaarlijk rijgedrag. In vijftien gevallen was er sprake van zwaardere feiten, waarbij mensen agressief werden tegen agenten, een wapen droegen of onder invloed waren van drugs. "Het eerste aspect dat we willen beteugelen, is het gevaarlijke rijgedrag, zowel voor de mensen in de wagens als voor de andere weggebruikers", aldus woordvoerder Olivier Slosse. "Het gaat dan om inbreuken zoals in de verkeerde richting rijden, bruusk optrekken en remmen... Daarnaast is er ook de hinder: claxonneren, volledige straten blokkeren, roepen, zingen of muziek spelen."

