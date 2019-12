Elke week 24 treinbegeleiders aangevallen of bedreigd Inge Bosschaerts

31 december 2019

05u00 0 De Krant Het aantal gevallen van agressie tegen treinbegeleiders blijft maar toenemen. Per week worden nu al 24 personeelsleden van de NMBS aangevallen of bedreigd - 7% meer dan het jaar voordien en zelfs 60% meer dan tien jaar geleden.

Vorig jaar zijn 1.250 incidenten geregistreerd. In 801 gevallen werd het spoorwegpersoneel bedreigd of uitgescholden, terwijl er 449 keer ook fysiek geweld gebruikt werd. De NMBS zegt het fenomeen zeer ernstig te nemen. "We hebben de voorbije jaren ook al een aantal maatregelen genomen", zegt woordvoerder Bart Crols. "Denk bijvoorbeeld aan de administratieve boetes die onze treinbegeleiders nu ook mogen uitschrijven." Maar volgens de vakbonden is dat niet voldoende. "Het grote probleem is het tekort aan werknemers, zowel bij het veiligheidspersoneel als bij de treinbegeleiders", zegt Joachim Permentier van de onafhankelijke spoorbond OVS. "Want we kennen de probleemlijnen en vaak zelfs ook de amokmakers, maar door het personeelstekort kan er gewoon niet tijdig ingegrepen worden."

N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman pleit voor een strengere aanpak van agressievelingen. "Zoals voetbalhooligans een stadionverbod wordt opgelegd, zouden treinhooligans ook een treinverbod moeten krijgen." In 2004 werd al een wetsontwerp goedgekeurd dat rechtbanken toelaat die maatregel op te leggen, maar dat is tot op vandaag nog nooit gebeurd.