Elke week 160 oude gebouwen gesloopt

08 november 2019

Vorig jaar zijn in ons land 8.278 panden die minstens 20 jaar oud waren gesloopt, ruim 10% meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een analyse van makelaarsgroep ERA. Onder meer ongebruikte kantoren en fabrieksgebouwen gaan massaal tegen de vlakte, maar het zijn toch vooral verouderde (rij)woningen in stads- en dorpskernen die plaats moeten ruimen voor nieuwbouw. Dat zou vooral te verklaren zijn door het feit dat almaar meer gezinnen duurzaam willen wonen en files willen vermijden. De vastgoedsector vraagt de volgende federale regering om de btw of afbraak en heropbouw in het hele land naar 6% te brengen. Momenteel is dat gunsttarief van kracht in slechts 32 steden en gemeenten. (MAC)