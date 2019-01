Elke vlok blijft liggen HET WEER 30 januari 2019

De voorbije nacht is het al beginnen te sneeuwen en ook deze voormiddag zijn er perioden met sneeuwval. Kort voor de middag zou het droog worden aan zee, gevolgd door opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het ook droog in het binnenland. Zowat elke vlok die valt, kan blijven liggen. 's Ochtends zitten de temperaturen rond het vriespunt, overdag schommelen ze tussen -3 graden in de Hoge Venen en 3 graden aan zee. Er staat een matige west-zuidwestenwind.

