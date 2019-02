Elke stad zijn Anuna KLIMAATMARSEN IN HET HELE LAND 08 februari 2019

Anuna wil wekelijkse klimaatmarsen in het hele land, Anuna krijgt klimaatmarsen in het hele land. De klemtoon lag gisteren op Leuven, waar de politie ruim 10.000 bosbrossers telde. In Brussel waren dat er ruim 5.000, in Hasselt 600, net als in Antwerpen. Ook Waalse jongeren schoten in actie met marsen in Luik (250), Herve (500) en Aarlen (2.000). Maak kennis met de luitenanten van het klimaatprotest.

