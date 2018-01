Elke slechthorende baby gescreend op evenwichtsstoornis 31 januari 2018

Alle Vlaamse baby's met blijvend gehoorverlies - zo'n 120 per jaar - worden vanaf juni gratis gescreend op evenwichtsstoornissen. We zijn de eerste regio ter wereld die dat onderzoek systematisch uitrolt. "Als het evenwicht niet goed werkt, heeft dat gevolgen voor de motorische ontwikkeling ", zegt prof. Leen Maes van de UGent, die de screening samen met het UZ Gent begeleidt. "Baby's leren moeilijker rollen, zitten, lopen en vallen vaker. Ook later hebben ze moeite met balans. Een vroege behandeling kan die gevolgen beperken." (YDS)