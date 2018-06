Elke Rus wil een selfie met HLN-berenmuts 21 juni 2018

00u00 0

Nota aan supporters die nog naar Rusland gaan: neem uw HLN-berenmuts mee. De Russen - ook de vrouwelijke supporters - zijn er zot van. "Iédereen wilde met me op de foto", zegt Jordy De Borre uit Lierde, die de match tegen Panama bijwoonde dankzij een wedstrijd van deze krant. "Ze stonden aan te schuiven bij mij. Soms waren we wel een kwartier bezig." De berenmuts ligt nu in de kast, maar zaterdag haalt Jordy hem eruit voor de match tegen Tunesië. Wie er nog geen heeft: abonnees hebben in hun mailbox een afhaalbon gekregen waarmee ze de berenmuts kunnen kopen bij Standaard Boekhandel. Voor de andere lezers staat er morgen en zaterdag een bon in de krant.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN