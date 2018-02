Elke partij haar erfenisplan: N-VA wil het gratis tot 21 jaar 16 februari 2018

De ideeënstrijd rond de nieuwe erfbelasting woedt volop. Meerderheidspartij N-VA lost nu een nieuw idee. "Geef kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een volledige vrijstelling", zegt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters in 'De Tijd'. Ook de andere partijen hebben een verlanglijstje: N-VA, Open Vld en CD&V zijn het er wel over eens dat het hoogste tarief van 65% - voor wie bijvoorbeeld erft van een ver familielid - omlaag moet. Daarnaast willen zowel N-VA als Open Vld een verzachting van het leed voor de langstlevende partner. CD&V wil ook graag een verlaging van de taksen in rechte lijn en meer flexibiliteit. Op 23 februari hakt de Vlaamse regering allicht knopen door over de 'taks op verdriet'. (IVDE)

