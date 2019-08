Exclusief voor abonnees Elke nacht koperdieven op spoor 14 augustus 2019

Het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoornet is opnieuw aan het toenemen. "Het is weer elke nacht prijs", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "In januari waren er nog 35 diefstallen. De politie kon vervolgens zo'n twintig mensen arresteren, waarna de plaag ingedijkt leek. In april waren er nog 8 feiten, in mei zelfs maar 2. Maar in juni telden we opnieuw 20 diefstallen en vorige maand 30. Verhoogde controle blijft nodig."

