Elke MUG krijgt geel-groen jasje Nieuwe antiterreurmaatregel 14 februari 2018

Alle wagens van de MUG-teams zullen er in de toekomst hetzelfde moeten uitzien, zoals dit voertuig in Malle (Foto). De wijziging is een nieuwe antiterreurmaatregel. "Omdat bij een dringende interventie uniformiteit ervoor zorgt dat voertuigen die er niet thuishoren snel opgemerkt moeten worden", klinkt het. Zo zullen de MUG-wagens hun herkenbare gele kleur behouden, maar zullen op de zijkanten en de achterkant ook geelgroene vlakken aangebracht worden. Het nummer 112 komt aan de zijkanten en de voorkant. Aan de achterkant en op het dak komt een uniek identificatienummer. Alle voertuigen die na juni dit jaar aangekocht worden, moeten aan de regels voldoen. Bestaande wagens krijgen tot 2021 de tijd om de aanpassingen uit te voeren. (KSN)

