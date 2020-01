Exclusief voor abonnees Elke maand één baby in gevangenis geboren 14 januari 2020

Gemiddeld wordt er één baby per maand geboren in onze gevangenissen: vorig jaar bevielen in totaal twaalf vrouwelijke gedetineerden. Kinderen kunnen in theorie tot ze drie jaar oud zijn bij hun moeder blijven - vandaag wonen er zo vijftien baby's en peuters in de gevangenis, zo blijkt uit cijfers van het Gevangeniswezen, die 'De Standaard' kon inkijken. De vrouwen verblijven dan in grotere cellen. De kinderen hebben een speelruimte en er is een plek waar moeders hun kind kunnen verschonen. Verzorgsters van Kind en Gezin nemen de kinderen geregeld mee naar buiten, zodat ze ook aan het leven buiten de gevangenismuren wennen. Na het derde jaar gaat een kind doorgaans naar een pleeggezin.

