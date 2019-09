Exclusief voor abonnees Elke maand 600 nieuwe gepersonaliseerde nummerplaten 02 september 2019

'Peterselie', 'Snuitje' of 'Hi Hi Hi': al 26.326 Belgen rijden hebben een gepersonaliseerde nummerplaat, of 0,32% van de 8.181.260 platen die in ons land in omloop zijn. Ze zijn beschikbaar sinds 31 maart 2014 en blijven populair. Elke maand komen er zo'n 600 bij, goed voor 3.504 in de eerste 6 maanden van dit jaar. Zo'n nummerplaat kost 1.000 euro. In 2016 verdubbelde de prijs, waardoor het aantal aanvragen terugviel naar een 140-tal per maand. In 2018 werd de prijs opnieuw gehalveerd, waardoor de vraag weer de hoogte inging. (CMG)