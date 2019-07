Exclusief voor abonnees Elke Lion gaat met 2.290 euro naar huis 01 juli 2019

De Internationale Hockeyfederatie beloonde de vier landen die aan de Grand Final deelnamen met prijzengeld. Voor België was dat als finalist 62.500 dollar. Op voorhand was afgesproken dat het gewonnen bedrag verdeeld werd onder de 24 spelers die de basis van de Red Lions vormen: de achttien geselecteerde spelers én de zes afvallers. Elke Lion hield aan deze Grand Final 2.290 euro over. Winnaar Australië verdient het dubbele. (WWT)