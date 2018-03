Elke leerkracht heeft het zwaar, vindt minister Roel Wauters

14 maart 2018

05u45 0 De Krant Leerkracht, een zwaar beroep? Pensioenminister Bacquelaine vindt van van wel, zo blijkt uit een belangrijk werkdocument binnen de regering. De kans wordt daarom steeds groter dat ze vroeger met pensioen mogen.

Premier Charles Michel (MR) onderhandelt momenteel met zijn topministers hoe de regeling voor de zware beroepen er moet uitzien. Wie hard labeur verricht, mag vroeger met pensioen. Om de impact te kunnen berekenen van het nieuwe gunstregime, stelde Michel Bacquelaine (MR) zelf al een lijst van zware beroepen op. Met daarop dus ook zowat alle leerkrachten, zo bevestigen verschillende goed geplaatste bronnen aan 'De Morgen'. Vandaag staat mogelijk een nieuwe vergadering gepland.

Wie lesgeeft in het lager of secundair onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zitten een categorie hoger en zouden tot 4 jaar vroeger kunnen stoppen. Hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs vallen uit de boot.

Vier criteria

De regering is het er intussen over eens om te werken met vier criteria die bepalen of iemand in aanmerking komt voor een zwaar beroep: moeilijke uren, fysieke belasting, veiligheidsrisico's en stress. Die laatste factor geldt niet als apart criterium. Wie alleen stress heeft, komt niet in aanmerking. Er zijn ook gradaties. Wie voldoet aan twee criteria mag vroeger stoppen dan iemand met één criterium. Vandaar het onderscheid tussen het lager onderwijs en een kleuterjuf. Wie drie criteria afvinkt, mag tot zes jaar vroeger op rust.

Voor alle duidelijkheid: het zijn de sociale partners die uiteindelijk de definitieve lijst opstellen in een volgende fase van de onderhandelingen. Maar N-VA en Open Vld vrezen dat de bonden de criteria maar al te vrij zullen invullen, waardoor de kosten uit de hand zouden lopen. Vandaar dat zij er bij Bacquelaine op aandrongen al een voorafspiegeling te maken.

De regering lijnt met de lijst en bijhorende berekeningen de onderhandelingsmarge af, om vat te krijgen op het verdere verloop. "Dit is een handleiding ten dienste van de sociale partners", zegt een N-VA-bron. "De Ikea-kast moeten ze zelf in elkaar zetten."

Verworven recht

De reden waarom de leerkrachten opgenomen worden in de lijst van Bacquelaine, is omdat ze nu al genieten van een gunstig pensioensysteem - de zogenoemde preferentiële tantièmes. Dat verworven recht geven ze niet zomaar af. Het regime van zware beroepen moet in lijn liggen met dat oude systeem, vinden de vakbonden. Wie vroeger ook al genoot van zo'n gunstig pensioensysteem en daarom nog de lijst haalt: politie-agenten, militairen en brandweerlui.

Toch zal niet iedereen het gunstregime kunnen behouden. Er zullen 100.000 ambtenaren niet gecompenseerd worden, onder wie rechters, een deel van het NMBS-personeel en dus ook wie in het hoger onderwijs werkt. Dat maakt het voorstel van Bacquelaine verteerbaar voor Open Vld en N-VA. Tegelijk wordt verplegend personeel, voordien zonder gunstig regime, wél toegevoegd aan de zware beroepen.

"Dit gaat de goede kant uit", zegt Open Vld-pensioenspecialist Vincent Van Quickenborne. "Dit is een echte hervorming en geen verderzetting van de oude tantièmes."

De christelijke vakbond ACV, die vandaag actie voert om druk te zetten, reageert voorzichtig positief. "Bacquelaine mag altijd voorzetten geven", zegt topman Luc Hamelinck. "Maar we zullen nooit een lijst aanvaarden die te nemen of te laten is."

