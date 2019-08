Exclusief voor abonnees Elke kerncentrale draait 5 miljard verlies 01 augustus 2019

00u00 0

Kernenergie is nergens ter wereld ooit winstgevend geweest en dat zal zo blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse denktank DIW. Alle 674 centrales die sinds 1951 wereldwijd zijn verrezen, zijn met forse subsidies gebouwd. Op een 40-jarige levensduur draaide een centrale gemiddeld 5 miljard euro aan rode cijfers. Dat is nog exclusief de latere ontmantelingskosten, plus het langdurig opslaan van nucleair afval. "Nucleaire energie is nooit ontwikkeld om op commerciële basis stroom te genereren", zeggen de onderzoekers. "Het was allereerst bedoeld voor kernwapens."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis