Elke goal telt door nieuwe regels 03 september 2019

Omdat er 47 landen deelnemen aan de EK-kwalificaties, zijn de regels veranderd. Naast de negen groepswinnaars plaatsen de drie beste tweedes zich rechtstreeks. De zes andere maken via play-offs uit wie de laatste drie tickets bemachtigt. Op het vorige EK gingen de zes beste runner-ups meteen door. Ook belangrijk: aangezien de Flames in een groep met vijf zitten, tellen ook de duels tegen de laatste van de poule mee in de eindafrekening of ze al dan niet bij die drie beste tweedes horen. Tijdens de kwalificaties voor EURO 2017 werden de resultaten tegen de hekkensluiter geschrapt. "Élke goal telt nu", beseft Serneels. De beste optie: (wellicht) Zwitserland aftroeven als groepswinnaar. Dan hoeft er niet gerekend te worden. (GVS)

