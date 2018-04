Elke gemeente een veiligheidscel tegen terreur 28 april 2018

Elke Belgische gemeente moet binnenkort over een lokale integrale veiligheidscel beschikken. Dat heeft de federale ministerraad gisteren beslist. In die cellen komen veiligheidsdiensten, onderwijs en jeugdhulp samen in de strijd tegen terreur. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma moet worden opgestart of de politie moet worden ingeschakeld. Driekwart van de Vlaamse gemeenten heeft vandaag al zo'n cel, in Wallonië is dat een kwart tot een derde van de gemeenten. In Brussel gaat het om 17 van de 19 gemeenten.