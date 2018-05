Elke deelnemer trouwstoet riskeert GAS-boete van 350 euro 08 mei 2018

Wie kwistig de claxon beroert, midden op de weg parkeert of wilde manoeuvres uitvoert om een huwelijk te vieren, riskeert in Antwerpen voortaan niet alleen gerechtelijke vervolging, maar ook een GAS-boete tot 350 euro. "Als de trouwstoet ons ontglipt, kunnen we de eigenaars van de betrokken wagens met behulp van onze camera's toch nog opsporen en beboeten", zegt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.