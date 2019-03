Elke dag z'n Martini, zo werd Urbain Belgiës tweede oudste man 07 maart 2019

Urbain Heyndrickx (foto), met zijn 107 lentes de tweede oudste mannelijke Belg, is gistermiddag overleden in het AZ Alma-ziekenhuis in Eeklo. Urbain woonde nog thuis in het Oost-Vlaamse Bellem (Aalter) en genoot nog met volle teugen van het leven. Zijn glaasje Martini was jarenlang vaste prik en ook zijn zelfgerolde sigaret kon hij niet missen. "Mijn vader is goed gebleven tot op het einde", zegt zijn enige zoon Johan Heyndrickx.

