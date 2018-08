Elke dag tien zware ongevallen met kinderen 28 augustus 2018

Elke dag gebeuren in ons land tien verkeersongevallen waarbij een kind jonger dan 15 jaar gewond raakt. In 2007 waren er elke dag nog vijftien ongevallen met kinderen. Dat blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsorganisatie Vias. De ongevallen met kinderen gebeuren voornamelijk voor en na schooltijd, en in bijna de helft van de gevallen was het kind met de fiets of te voet. Vorig jaar ging het om 3.602 ongevallen. Veertien kinderen kwamen daar in 2017 bij om, terwijl het er in 1992 nog 90 waren. Ook het aandeel in het totale aantal verkeersdoden is afgenomen, van 5 % begin jaren 90 naar 2 % nu. De slachtoffers zijn vaker jongens dan meisjes, en vooral vanaf 11 jaar begint het aantal kinderen dat slachtoffer wordt in het verkeer, te stijgen. De meeste slachtoffers worden geregistreerd bij de 14-jarigen, een leeftijd waarop veel kinderen alleen naar school beginnen te gaan. (LVB)

