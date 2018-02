Elke dag sterven zes koeien door zwerfvuil 28 februari 2018

Elke dag sterven in Vlaanderen zes koeien door zwerfvuil. Ze gaan dood aan inwendige bloedingen, nadat stukjes van weggegooide blikjes of ander vuilnis in hun magen zijn beland en daar een letsel veroorzaken. Nog eens 5.000 tot 6.000 koeien worden ziek of geven minder melk door deze letsels, zo berekende Robin van der Bles, masterstudent Economie aan de universiteit van Wageningen, in opdracht van Recycling Netwerk Benelux. De milieuorganisatie grijpt de studie dan ook aan voor een nieuw pleidooi voor statiegeld, dat het volume van flesjes en blikjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent kan doen dalen. "We vragen dat de Vlaamse regering hier nu vaart achter zet." Een eis die alvast mee wordt onderschreven door het Algemeen Boerensyndicaat: "Het is overduidelijk dat enkel sensibilisering niet werkt. In landen waar statiegeld op blikjes en flesjes is ingevoerd, heeft dit voor een omslag gezorgd." (IDV)

