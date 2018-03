Elke dag rekening van 10 Belgen geplunderd 08 maart 2018

Elke dag wordt de bankrekening van 10 Belgen leeggehaald, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Cyberbeveiliging. Dat krijgt dagelijks honderden mails van bezorgde mensen die een geval van phishing vermoeden. Elke dag worden ook phishingwebsites geblokkeerd. Phishing is het fenomeen waarbij criminelen 'vissen' naar gegevens van je bank en bijhorende codes. Volgens bankenfederatie Febelfin waren er in 2016 liefst 3.205 gevallen van fraude met internetbankieren. Dat is zeven keer meer dan in 2016. De reden is dat cybercriminelen steeds creatiever worden. Er is maar één regel: deel nooit, maar dan ook nooit, de code van je bankkaart online, want dat is iets waar banken nooit naar vragen. (KAV)