Exclusief voor abonnees Elke dag ontwikkelen 11.000 kinderen astma door uitlaatgassen 12 april 2019

00u00 0

Jaarlijks ontwikkelen vier miljoen kinderen wereldwijd astma door luchtvervuiling, veroorzaakt door personenwagens en vrachtverkeer. Dat zijn 11.000 kinderen per dag, zegt een ophefmakende studie in 'The Lancet'. Onthutsend: België staat in de top 10 van landen met het meeste kinderen met astma als gevolg van verkeerspollutie. De top 3 van de steden waar astma het vaakst gelinkt wordt aan de blootstelling aan NO2 zijn Lima (Peru), Shanghai (China) en Bogota (Colombia). Naar schatting 92 procent van de kinderen met astma door te hoge concentraties stikstofdioxide, is te vinden in gebieden waar de jaarlijks gemiddelde concentratie lager is dan de WHO-richtlijn. Wetenschappers dringen er dan ook op aan dat die norm wordt verstrengd.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Colombia

België

Bogota

China

Lima

Peru

Shanghai

gezondheid