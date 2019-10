Exclusief voor abonnees Elke dag meer dan twee elektrische fietsen gestolen 30 oktober 2019

Uit cijfers van de federale politie blijkt dat er vorig jaar 924 aangiftes werden gedaan van diefstal van een elektrische fiets, ofwel minstens twee per dag. In drie jaar tijd is er sprake van meer dan een verdubbeling. Op zich een logische stijging, aangezien er elk jaar fors meer e-bikes verkocht worden. Fietshandelaars verkochten vorig jaar 503.119 fietsen, waarvan bijna de helft elektrische. Vooral dertig- tot vijftigjarigen schaften de voorbije jaren een e-bike aan, vaak voor het woon-werk-verkeer. Het aantal 'gewone' fietsdiefstallen nam de voorbije drie jaar wel af volgens de officiële politiecijfers: van 33.324 in 2016 tot 29.774 vorig jaar. (CMG)