Elke dag meer dan 2,2 miljoen lezers en surfers

'Het Laatste Nieuws' blijft de absolute nummer 1 van België. Elke dag bereiken we maar liefst 2.245.000 lezers - en daar bent ú er dus een van. De papieren krant, de digitale versie, de website en app overtreffen daarmee het record van vorig jaar, toen we dagelijks 2.014.000 Belgen wisten te boeien. We stijgen dus met 11% en bereiken nu ruim 600.000 mensen méér dan de nummer twee. Ons weekendmagazine 'NINA' groeit mee en inspireert wekelijks 615.000 lezers. Dat alles blijkt uit cijfers die gisteren werden voorgesteld door CIM, het Centrum voor Informatie over de Media.