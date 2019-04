Exclusief voor abonnees Elke dag lichter VOORGELEZEN 13 april 2019

Behalve met drank- en drugsverslavingen kampte meesterverteller Stephen King vroeger ook met serieuze gewichtsproblemen. Dat laatste leverde jaren geleden al lugubere inspiratie voor de bestseller 'De vervloeking', over een mollige advocaat die na een vloek dodelijk snel begint af te vallen. Ook in Kings nieuwste novelle 'Verlichting' speelt gewicht een cruciale rol, maar dan wel op een vrolijker en tegelijk ontroerende manier. Hoofdpersonage Scott Carey verliest gestaag gewicht, ook al blijft hij er hetzelfde uitzien. Jaagt zijn mysterieuze aandoening hem eerst de stuipen op het lijf, dan haalt ze later het beste naar boven in hemzelf én in onverwachte bondgenoten in het dorp. Net als in Kings vorige novelle, 'Gwendys knoppenkist', ligt het lesje er nogal dik op, maar dat zet nergens een domper op de leespret. Zeker niet in het bijna magische slot, een van de mooiste eindes die we dit jaar al lazen.

