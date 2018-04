Elke dag krijgen 130 kinderen maaltijd voor €1 25 april 2018

Vorig jaar maakten dagelijks 130 kansarme kinderen gebruik van de '1 euromaaltijden' die Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) invoerde. "We boden bijna 50.000 gezonde maaltijden aan, veel meer dan in 2016", zegt de minister. Op 22 plaatsen in Vlaanderen kunnen kinderen sinds 2015 gezond en betaalbaar eten voor 1 euro. De bedoeling: kwetsbare gezinnen met jonge kinderen aantrekken en hen tijdens de maaltijd ook laten kennismaken met andere vormen van gezinsondersteuning, zoals bijvoorbeeld huiswerk- of taalbegeleiding. Vorig jaar werden er 49.757 maaltijden van 1 euro geserveerd, bijna dubbel zoveel als in 2016. Maar de maaltijden zijn ook omstreden. Volgens een studie van Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vinden veel mensen de weg niet naar de sociale restaurants, en wie dat wel doet, riskeert gestigmatiseerd te worden. Volgens hem moeten kinderen vooral thuis gezonde voeding krijgen. (ARA)

