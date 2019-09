Exclusief voor abonnees Elke dag krijgen 11 Vlamingen een enkelband 06 september 2019

00u00 0

In 2018 kregen in Vlaanderen 3.995 mensen een enkelband, goed voor net geen 11 per dag. Het jaar voordien was dat 4,25% minder, met 3.832 enkelbanden. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams departement Welzijn, verantwoordelijk voor de enkelbanden in Vlaanderen. Het aantal Vlamingen dat een straf uitzit onder elektronisch toezicht lag vorig jaar nooit hoger. De grootste stijging van het aantal enkelbanden is te zien bij de korte celstraffen van minder dan drie maanden, en bij mensen die er in afwachting van hun proces één aangebonden krijgen. Die laatste groep steeg tussen 2015 en nu van 198 tot 495. Bij veroordeelden met een korte celstraf of die nog minder dan drie maanden moeten uitzitten, evolueerde het cijfer van 1.038 in 2015 naar 2.051 vorig jaar.

