Elke dag een bommelding

In 2017 zijn in ons land 396 bommeldingen geregistreerd. Dat zijn er minstens één per dag, maar toch heel wat minder dan het jaar daarvoor. Toen kreeg de politie nog 635 meldingen. De meeste bommeldingen kwamen vorig jaar uit Brussel (46) en Antwerpen (45), gevolgd door Luik (24). Meestal werd er alarm geslagen op een openbaar terrein met een kunstwerk (79), gevolgd door een woning (55). Er waren ook 24 bommeldingen in welzijns-en gezondheidsinstellingen, 23 in stations of bij andere spoorinfrastructuur en 20 in bedrijven. Het gerecht heeft voor al die bommeldingen samen 141 verdachten in het vizier.