Elke dag 76 truckers geflitst 21 maart 2018

00u00 0

In de eerste helft van 2017 heeft de politie 13.888 boetes uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs, goed voor zo'n 76 per dag. Een jaar eerder waren dat er 12.337, of bijna 68 per dag. Volgens verkeersveiligheidsinstituut Vias rijden truckers vooral te snel in de buurt van wegenwerken. De voertuigen zijn namelijk uitgerust met snelheidsbegrenzers, waardoor te hard rijden normaal gezien onmogelijk is. Eén op de vijf ongevallen met trucks gebeurt dan ook in de buurt van werfzones. (SRB)