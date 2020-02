Exclusief voor abonnees Elke dag 57 gevallen van stalking 14 februari 2020

00u00 0

Jaarlijks worden meer dan 21.000 dossiers rond stalking of belaging geopend in ons land. Dat zijn er maar liefst 75 per dag. Maar wat moet je als slachtoffer doen wanneer je wordt gestalkt? Experten raden aan van meet af aan duidelijk te maken dat de stalker moet stoppen. Een duidelijke 'neen', dus. Hulplijn 1712 adviseert ook zo snel mogelijk het verhaal te delen met vrienden, familie of hulpverleners zelf. "Door erover te praten kunnen slachtoffers uit hun isolement treden", zegt 1712-coördinator Wim Van De Voorde. Daarnaast moedigen experts aan altijd aangifte te doen bij de politie en bewijsmateriaal te verzamelen. Elk incident nauwkeurig bijhouden in een logboek, screenshots van berichten en opgeslagen voicemails kunnen een dossier sterker maken. Bij extreme stalking of dreiging kunnen vrouwelijke slachtoffers ook terecht in een vluchthuis. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis