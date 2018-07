Elke dag 4.370 chauffeurs geflitst Astrid Roelandt

14 juli 2018

05u30 0 De Krant Vorig jaar zijn net geen 1,6 miljoen bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Dat zijn er ruim een kwart méér dan in 2016. De trajectcontroles op de autosnelwegen genereerden zelfs dubbel zoveel boetes.

In 2017 vlogen 1.595.991 chauffeurs op de bon voor te snel rijden, goed voor 4.373 per dag, zo blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Een stijging van liefst 27,5% tegenover de 1.252.172 bestuurders die een jaar eerder tegen de lamp liepen. "De toename is voornamelijk te verklaren door het gestegen aantal trajectcontroles én door de radars die de lokale politiezones aangekocht hebben", zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die de cijfers opvroeg.

De trajectcontroles op de autosnelwegen zijn goed voor 17,6% van alle snelheidsboetes. Vooral op de E17 richting Antwerpen laten veel chauffeurs zich betrappen, goed voor bijna 150.000 pv's. De trajectcontrole op de E40 richting Brussel leverde zo'n 90.000 boetes op.

Aan de vaste flitspalen laten steeds minder bestuurders zich vangen. Waar ze in 2015 nog goed waren voor ruim een kwart van de bekeuringen, was dat aandeel vorig jaar gezakt tot één op de zes - toch nog altijd ruim 262.000 overtredingen. Aangezien trajectcontroles het aantal ongevallen sterker doen dalen dan vaste snelheidscamera's én die controles ook als 'eerlijker' ervaren worden, geeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) daar de voorrang aan. Tegen eind volgend jaar komen er in Vlaanderen 70 nieuwe trajectcontroles bij op gewestwegen, bovenop de 55 die vandaag al actief zijn.