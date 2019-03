Exclusief voor abonnees Elke dag 3 à 4 Belgen opgelicht door 'Apple-medewerker' 30 maart 2019

00u00 0

Dagelijk worden zeker drie tot vier Belgen opgelicht door criminelen die zich voordoen als technici van Apple of Microsoft. Dat meldt het Centrum voor Cybersecurity België. De fraudeurs troggelen hun slachtoffers duizenden euro's af. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de buit opliep tot meer dan 100.000 euro. De werkwijze is intussen bekend: de valse technici bellen hun doelwit op en proberen hem of haar te overtuigen naar een bepaalde website te surfen of een app te downloaden, waarna ze toegang krijgen tot zijn of haar computer. De FOD Economie telde vorig jaar 971 meldingen, terwijl dat er twee jaar voordien nog maar 174 waren. (MAC)