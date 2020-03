Exclusief voor abonnees Elke dag 27.000 auto's dwars door centrum Ring rond Eeklo 45 jaar 05 maart 2020

00u00 0

Van de 27.000 wagens die via de N9 elke dag dwars door het centrum van Eeklo razen, moet meer dan de helft van de bestuurders daar niet zijn. Al in de eerste helft van de jaren 70 was er sprake van een ringweg om het doorgaand verkeer uit de Oost-Vlaamse stad te houden. Maar anno 2020 ontbreekt daarvan nog elk spoor. Het probleem? De administratieve mallemolen. Enkele 'groene jongens' vertraagden de plannen jarenlang omdat de ring dicht bij het provinciaal bosdomein Het Leen zou komen te liggen. Het stadsbestuur zegt vandaag "verder dan ooit" te staan met de ringweg, ook al zit die nog altijd in de studiefase. Aan een timing durft geen politicus zich nog te wagen.