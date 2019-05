Exclusief voor abonnees Elke dag 20 meldingen over internetfraude 22 mei 2019

Het fraudemeldpunt van de economische inspectie kreeg vorig jaar 7.082 meldingen over fraude op het internet - net geen 20 per dag. Dat is het hoogste aantal sinds de oprichting ervan in februari 2016. Het gros van de meldingen (6.604) kwam van burgers en ging over fraude bij aankopen en verkopen via het web. Ook 478 bedrijven stapten naar het meldpunt. In het eerste jaar waren er 2.456 meldingen, in 2017 al 6.348 en vorig jaar nam dat aantal dus nog eens met 11,5% toe. De voorbije drie jaar heeft de Economische Inspectie op basis van 5.683 meldingen een onderzoek geopend. Alle melders krijgen een antwoord, maar niet alle meldingen leiden tot een onderzoek.