Elke dag 2 spoorlopers, en die zorgen voor 6 uur vertraging

Al 415 keer zag een treinbestuurder dit jaar een spoorloper voor zich opdoemen - of twee keer per dag. Ondanks alle controles, boetes en bewustmakingscampagnes, zijn dat er meer dan ooit. Infrabel spreekt van een triest record, al heeft de stijging wellicht ook te maken met het feit dat het spoorpersoneel meer meldingen doet. Onder de spoorlopers viel één dodelijk slachtoffer en twee zwaargewonden. Ze veroorzaken bovendien veel vertraging: in de eerste zes maanden in totaal 67.054 minuten, of gemiddeld meer dan 6 uur per dag. Dat is een stijging met 7% tegenover vorig jaar.

