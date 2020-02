Exclusief voor abonnees Elke dag 2 gevallen van vriendschapsfraude 29 februari 2020

In 2019 kreeg het Meldpunt van de Economische Inspectie 718 meldingen van vriendschapsfraude. Dat zijn er gemiddeld zo'n 2 per dag. Fraudeurs proberen hierbij via het internet het vertrouwen te winnen van goedgelovige mensen, om hen nadien geld af te troggelen. In 32% van de gevallen werd de fraude via datingsites gepleegd, 28% van de slachtoffers liet zich via sociale media in de luren leggen. Vriendschapsfraudeurs opereren vaak anoniem vanuit het buitenland, wat vervolging zeer moeilijk maakt. Op de website www.temooiomwaartezijn.be kunnen mensen informatie vinden over hoe ze dergelijke fraude kunnen herkennen.