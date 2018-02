Elke dag 16 beroertes door voorkamerfibrilatie 14 februari 2018

Dagelijks worden zo'n 50 Belgen getroffen door een beroerte of een herseninfarct. Eén derde van die gevallen is te wijten aan voorkamerfibrilatie (VKF). Bij die aandoening klopt het hart onregelmatig en snel en kunnen er bloedklonters ontstaan. Gisteren is in het Antwerpse Middelheimziekenhuis 'OveRRslag' voorgesteld. Deze patiëntenorganisatie lanceert een campagne die mensen aanspoort om hun hartritme meer aandacht te schenken. Volgens cardioloog Bruno Schwagten kunnen beroertes worden voorkomen als VKF tijdig wordt ontdekt. "Veel patiënten voelen de ritmestoornis niet of wachten te lang met het raadplegen van een arts." OveRRslag roept daarom iedereen op om vaak de polsslag te controleren. Ook vermoeidheid, hartkloppingen, kortademigheid, slaapproblemen en pijn in de borst kunnen symptomen van VKF zijn. Meer info op de website: www.oveRRslag.be. (PhT)

