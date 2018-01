Elke dag 135 auto's leeggeroofd 00u00 0

In ons land worden nog elke dag 135 diefstallen uit wagens gepleegd. Dat is minder dan de voorbije jaren, omdat auto-inbraken een prioriteit zijn voor de politie. In de eerste helft van 2016 stelde de politie 27.536 diefstallen uit auto's vast. In diezelfde periode in 2017 waren dat er 24.415 - een daling van ongeveer 11 procent. De politie probeert met preventieacties tips te geven aan automobilisten, zoals geen waardevolle spullen in de auto laten liggen of ze minstens uit het zicht te leggen. (KAV)