Exclusief voor abonnees Elke dag 131 criminele feiten online 04 juni 2019

00u00 0

Het aantal inbraken en diefstallen neemt dan wel af, dat betekent niet dat de politie minder werk heeft. We laten ons sneller online bedotten, blijkt uit de criminaliteitsstatistieken van de federale politie. In de eerste zes maanden van vorig jaar klom het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT naar 23.993. Dat was toen al meer dan de helft van het totale aantal gepleegde feiten in 2017 (45.358) en evenveel als in het volledige jaar 2011. In het eerste semester van 2018 werden ook 8.673 inbreuken gemeld voor internetfraude, waren er 65 gevallen van grooming (het digitaal lokken van minderjarigen) en 241 meldingen van online voyeurisme of intieme beelden die verspreid werden. Niet alleen de burger past maar beter op. 7 op de 10 bedrijven werden het voorbije voorbije jaar slachtoffer van één of meerdere cyberaanvallen. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis