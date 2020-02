Exclusief voor abonnees Elke dag 13 ongevallen door negeren voorrangsregels 07 februari 2020

Dagelijks gebeuren in ons land zo'n 13 letselongevallen waarbij de voorrangsregels niet worden gerespecteerd. In 2018 vielen daarbij 49 doden en 6.044 gewonden. Dat blijkt uit een studie van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. In 2018 waren die 4.661 verkeersongevallen goed voor 12% van alle letselongevallen. In bijna 1 op de 3 gevallen (31%) ging het over een botsing tussen een fietser en een auto. Vaak spelen ook afleiding door de gsm, overdreven snelheid of rijden onder invloed mee.

