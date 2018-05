Elke dag 12 pakjes met valse geneesmiddelen 08 mei 2018

Het federale geneesmiddelenagentschap FAGG heeft vorig jaar 4.472 postpakketten met illegale of valse medicijnen in beslag genomen die verstuurd werden vanuit het buitenland. Dat zijn er gemiddeld 12 per dag, blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Het gaat vooral over voedingssupplementen en pijnstillers, maar ook behandelingen tegen erectiestoornissen en epilepsie. "In veel gevallen gaat het om kleine hoeveelheden illegale geneesmiddelen die via het internet door particulieren zijn besteld voor persoonlijk gebruik. Toch zijn er ook enkele verontrustende dossiers waarbij de inbeslagname van een pakje geleid heeft tot het openen van administratieve of gerechtelijke onderzoeken", stelt minister De Block.

