Exclusief voor abonnees Elke dag 10 meldingen van kindermishandeling binnen gezin 11 december 2019

00u00 0

De politie heeft vorig jaar 3.520 meldingen gekregen van fysieke kindermishandeling binnen gezinnen. Dat zijn er net geen tien per dag. Experts waarschuwen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt. Uit een steekproef blijkt dat 31,3 procent van de kinderen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van fysiek geweld in het gezin, gaande van een 'pedagogische tik' tot het toebrengen van fysieke verwondingen.