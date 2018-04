Elke dag 1 melding van ouderenmishandeling 10 april 2018

00u00 0

In Vlaanderen zijn vorig jaar 331 gevallen van ouderenmishandeling gemeld, of bijna 1 per dag. De hulplijn 1712 registreerde 187 oproepen over dit type geweld, terwijl er bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Ouderenmishandeling 144 klachten binnenliepen. De meldingen bij dat centrum zijn voornamelijk afkomstig van hulpverleners (114 gevallen), gevolgd door de politie en familieleden. De mishandeling is niet altijd fysiek van aard, maar vaak ook psychisch (94). In 6 dossiers is er sprake van seksueel geweld. De daders zijn doorgaans familieleden, zoals de zoon (42), de partner (37), de dochter (32) of de schoonkinderen (7) van het slachtoffer. Ook huisvrienden (6) en hulpverleners (5) maken zich soms schuldig aan mishandeling.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN