Exclusief voor abonnees Elke Clijsters en Jelle Van Damme m/v van de week 12 oktober 2019

00u00 0

Niet zonder mekaar kunnen, maar ook niet met mekaar kunnen. Het is een lastig probleem dat niet altijd op evenveel begrip kan rekenen, in de buitenwereld. Gedaan is gedaan, zegt men daar. Op is op. Ezels stoten zich geen twee keer. Maar liefde volgt geen logica, probeert altijd opnieuw. En als dan komt wat eigenlijk onontkoombaar was, doet dat alsnog pijn.