Elke Belgische cel krijgt eigen telefoon én beter tarief 26 december 2018

Elke Belgische cel krijgt in 2019 een telefoon. In de gevangenissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne kunnen gevangenen vandaag al vanuit hun eigen cel bellen, vanaf februari wordt dat systeem ook ingevoerd in alle andere gevangenissen in ons land. Gedetineerden kunnen dan zelf kiezen wanneer ze bellen, wat volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor minder frustraties en betere re-integratiekansen zorgt. Bovendien moeten cipiers dan ook niet meer ingezet worden om gevangenen te begeleiden naar de telefooncellen. Het bellen vanuit de gevangenis wordt bovendien een pak goedkoper. Vandaag zijn de tarieven nog gebaseerd op die van de openbare telefooncabines uit 2002, maar in 2019 zullen die drastisch dalen: van 0,86 euro naar 0,11 euro per minuut. "Gedetineerden moeten kansen krijgen om na hun straf het leven te hernemen", zegt minister Geens. "De tarieven waren gewoon te hoog." (IBO)

